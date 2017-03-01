形容國民黨如童仲彥妻 韓國瑜：被打得像豬頭
在下屆國民黨黨主席候選人中，韓國瑜堪稱異數，除講話妙語如珠，罵起人來不管對象是誰，絕對毫不留情；最近他在接受媒體專訪時，竟將目前的藍營形容為遭綠委童仲彥家暴的李秀環，認為黨被打得像豬頭一樣。
韓國瑜在接受《鏡傳媒》專訪時砲火猛烈，直言前總統馬英九把國民黨給毀了，但其他的黨魁參選人竟還將邀請馬出席記者會當成榮耀，讓人想不透；而關於近來的人頭黨員爭議，韓更不避諱地把矛頭指向黨主席洪秀柱，還批評眾參選人根本不像在選黨主席，真正目標都放在2020年總統大位。
至於當下的國民黨，韓國瑜認為就像李秀環一樣，被打得跟豬頭似的；他更提出假設，若李有開國術館、擔任檢察官與警察的3個兄弟，那童仲彥還敢打她嗎？韓國瑜表示，就是因為在野黨沒出息，執政黨才會亂搞，只要自己選上黨主席，國民黨就會有他這個兄弟可以倚靠。
(中時電子報)
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