媒體批馬英九軟弱 蔡正元酸：馬辦悶屁不響
國民黨政策會執行長蔡正元1日下午在臉書發文表示，今天媒體社論標題公開指明前總統馬英九軟弱，「馬辦」卻悶屁不響！
蔡正元在臉書發文稱，馬英九每到二二八就像「孝子」般穿黑西裝、打黑領帶，胸口紮白花，去向「二二八遺族」鞠躬哈腰致意，二二八基金會公布的「受難者」卻沒有幾人是在當年2月28日當日「受難」，反而在當年2月28日當日「受難」的外省人都不是二二八基金會賠償的人，馬英九當政也未加聞問，難怪媒體要公開批判「馬英九軟弱」。
(旺報)
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