媒體批馬英九軟弱 蔡正元酸：馬辦悶屁不響

蔡正元稱，馬英九(圖)每到二二八就像「孝子」般去向「二二八遺族」鞠躬哈腰致意，反而當年「受難」的外省人都未加聞問。(資料照片/季志翔攝)

國民黨政策會執行長蔡正元1日下午在臉書發文表示，今天媒體社論標題公開指明前總統馬英九軟弱，「馬辦」卻悶屁不響！

蔡正元在臉書發文稱，馬英九每到二二八就像「孝子」般穿黑西裝、打黑領帶，胸口紮白花，去向「二二八遺族」鞠躬哈腰致意，二二八基金會公布的「受難者」卻沒有幾人是在當年2月28日當日「受難」，反而在當年2月28日當日「受難」的外省人都不是二二八基金會賠償的人，馬英九當政也未加聞問，難怪媒體要公開批判「馬英九軟弱」。

(旺報)