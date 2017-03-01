自創彈指皺、天羅地網皺　劉國松弟子林麗姬驚豔畫壇

劉國松(右)與弟子林麗姬在創作前合照。(林麗姬提供)

國畫大師劉國松的關門弟子林麗姬自創「彈指皺」及「天羅地網皺」，其精湛的畫技令兩岸畫壇為之驚豔。林麗姬畫作自3月2日起同時在台北國立中正紀念堂，並自3月4日假台北市仁愛路首都藝術中心展出。

有「現代水墨畫之父」之譽的劉國松，以自創「抽筋剝皮皺」技法及研發「國松紙」，創新中國水墨畫畫境而獨步世界水墨畫壇。林麗姬在劉國松的悉心教導與啟發下，在畫技上也有非常重大的突破與傑出的表現。

林麗姬現為華梵大學蓮華佛學研究所副教授，其畫作看似抽象，實則具象，展現出宇宙浩瀚壯闊及萬物變幻無常的境地，例如看似人，則在大人中有小人，小人中有大人，男人中有女人，女人中有男人，既出世又入世，既入世又出世，端凝間隱約可感其畫中躍然而出的靈動力。林麗姬解釋，她在創作時所努力呈現的，正如佛經所謂：「凡所有相，皆是虛妄，若見諸像非像，即見如來」的意境。

林麗姬的畫作「千面孔雀明王」。(林麗姬提供)

林麗姬畫畫時不用畫筆，隨手所及之物品如磚頭、皮帶、便當盒、尼龍網等都可作為畫筆，符合藝術家應有「順乎天而應乎人」、「悲天憫人」與「關懷環境」的哲學胸懷。

其所獨創「彈指皺」，於畫作時心中自生梵音，依著宗教冥想及旋律，任意揮灑水墨如甘霖，而滋潤畫紙一如潤澤乾涸大地，使畫紙上自然出現舉世無雙的空靈意象。至於「天羅地網皺」，則使用各種物件先進行編織後，再以畫紙視為宇宙或地球，構成經度與緯度交錯，而形成層次分明而變幻無窮的畫面，作品常能啟人以不同的人生體悟。

高明達草書「蘇東坡的念奴嬌」。(高明達提供)

值得一提的是，此次與林麗姬一起在中正紀念堂，合辦「台北四人書畫聯展」中的名書法家高明達，不但是台灣書畫學會理事長，同時也是林麗姬的夫婿。高明達勤練書法已逾70多年，筆法剛健遒勁、氣勢縱橫而自成一家，其作品被譽為「今字有古風」，而廣為河南中國文字博物館、中國閩台緣文字博物館及北京、南京等數十地博物館所爭相典藏，亦頗值前往欣賞。

(中時電子報)