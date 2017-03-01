前黨工討退休金 國民黨提解決方案
中國國民黨今天表示，大量解僱結算金約需新台幣15億元，目前可支用的6.12億元不足以支付，將先依勞基法標準核算資遣費，，並等最高行政法院駁回黨產會抗告後撥發。
今年遭中國國民黨解僱至今未拿到退休金的前黨工，中午到國民黨中央黨部抗議，要求立即給付退休金。
國民黨透過新聞稿表示，因應財務困境，已辦理大量解僱，全體人員已於今年1月31日起解除勞資關係，部分人員依業務所需自2月1日起重新聘用；大量解僱結算金的計算標準，依94年人力精實實施要點辦理，共約需新台幣15億元。
國民黨說，根據台北高等行政法院裁定，目前可解凍資金，包括台銀支票、永豐銀行帳戶等，扣除地方黨部寄存黨費，可支用金額約6.12億元。
國民黨表示，為表達誠意，願將所有可動支的金額用於給付這次的決算金，但大量解僱結算金總計需15億元，6.12億元不足以支付，所以國民黨先依勞動基準法的標準核算全體人員資遣費，共需約5.98億元，並將等最高行政法院駁回黨產會抗告後，撥給所有同仁。
與15億元差額部分，國民黨說，將等與黨產會協商黨產爭議獲得解決後，再確定給付方案與時間。
國民黨表示，將會依各次勞資協商及相關規定所協議的給付項目，於符合資格、審核並確認金額後，陸續分項支付或併同結算金發給。1060301
(中央社)
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