涉金正男案被控謀殺 越女嫌：我沒罪

我要評比

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男毒殺案，2名女嫌今天被控謀殺罪，其中越南籍女嫌在聽到指控後，用母語說出「我沒罪」。

法新社報導，25歲的印尼女嫌席蒂艾沙（Siti Aisyah）與28歲的越南女嫌段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）在重重警力戒護下，今天在法庭被控於2月13日以致命神經毒劑謀殺金正男。

穿著紅色T恤的席蒂艾沙先被警方帶入法庭聽取謀殺指控，接著離庭；同樣穿著輕便的段氏香緊跟著聽取檢方以越南語宣讀指控。

這2名上銬的女嫌皆被告知，如果罪名成立她們將面臨死刑。

法官沒有問2嫌要不要抗辯，審理工作也預計要等好幾個月後才會開始。但聽完指控後，段氏香以越南語告訴法庭：「我沒罪。」

段氏香辯護律師塞爾凡（S. Selvam）補充說，段氏香「很緊張，因為她正面臨謀殺罪指控」。

倆人今天出庭時神色鎮定，不過她們先前都聲稱以為自己參與的是惡搞影片。

席蒂艾沙與段氏香穿著防彈背心，在警力戒護下離開法庭。段氏香被帶走時看起來有些疲倦。

印尼駐馬來西亞代理大使厄溫（Andreano Erwin）今天表示，他在法庭看到席蒂艾沙，說她很「冷靜」。

路透社報導，法院下一次於4月13日開庭時，檢方將向法庭聲請聯合審理。（譯者：中央社周莉芳）1060301

(中央社)