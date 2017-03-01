涉金正男案被控謀殺 越女嫌：我沒罪
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男毒殺案，2名女嫌今天被控謀殺罪，其中越南籍女嫌在聽到指控後，用母語說出「我沒罪」。
法新社報導，25歲的印尼女嫌席蒂艾沙（Siti Aisyah）與28歲的越南女嫌段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）在重重警力戒護下，今天在法庭被控於2月13日以致命神經毒劑謀殺金正男。
穿著紅色T恤的席蒂艾沙先被警方帶入法庭聽取謀殺指控，接著離庭；同樣穿著輕便的段氏香緊跟著聽取檢方以越南語宣讀指控。
這2名上銬的女嫌皆被告知，如果罪名成立她們將面臨死刑。
法官沒有問2嫌要不要抗辯，審理工作也預計要等好幾個月後才會開始。但聽完指控後，段氏香以越南語告訴法庭：「我沒罪。」
段氏香辯護律師塞爾凡（S. Selvam）補充說，段氏香「很緊張，因為她正面臨謀殺罪指控」。
倆人今天出庭時神色鎮定，不過她們先前都聲稱以為自己參與的是惡搞影片。
席蒂艾沙與段氏香穿著防彈背心，在警力戒護下離開法庭。段氏香被帶走時看起來有些疲倦。
印尼駐馬來西亞代理大使厄溫（Andreano Erwin）今天表示，他在法庭看到席蒂艾沙，說她很「冷靜」。
路透社報導，法院下一次於4月13日開庭時，檢方將向法庭聲請聯合審理。（譯者：中央社周莉芳）1060301
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。