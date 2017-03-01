361°品牌日 361元帶球鞋回家

361° TAIWAN品牌日即將登場。（361° TAIWAN提供）

國際新興運動品牌361°海外事業部於2016年正式進入台灣市場，希望將擁有台灣DNA的跑鞋繼續深耕發展，並將在3月6日星期一推出品牌日特別企劃。為慶祝難得的品牌日同時回饋跑友的支持，將推出線上商城限量361雙跑鞋每雙只要361元即可到手，同時不限消費金額即可加價36元購買2017金門馬拉松十年有成紀念T-shirt，最具誠意的回饋將於361°品牌日推出。

361° TAIWAN品牌日活動，361元帶帥氣球鞋回家。（361° TAIWAN提供）

361°品牌日主推的跑鞋優惠令人心動，跑友只要將個人半年內的馬拉松完賽證明email到主辦單位信箱，並在3月6日星期一零時起，限時24小時內，於361°台灣官方購物網購買指定鞋款鞋碼，回饋價只要361元，經驗證完賽證明後隨即出貨。半年內將邀請獲得品牌日優惠的跑者穿著361°跑鞋回到賽場上，並公開心得回饋，分享361°的實著心得。

361° TAIWAN品牌日，消費不限金額，再加36元可加購T-shirt。（361° TAIWAN提供）

361°連續9年支持金門馬拉松，與2017年金門馬拉松推出官方聯名的十年有成紀念T-shirt，也深受跑友喜愛，獨特的金門戰地風情是本次設計的一大賣點，為慶祝361°品牌日主辦單位也特別釋出限量T-shirt要回饋給跑友，凡於3月6日星期一於線上商城購物，不限消費金額都可加價36元獲得一件金門馬拉松紀念T-shirt。

361°品牌日已進入倒數計時，分享361°官方粉絲專頁品牌日活動貼文並tag好友，即有機會抽中最新上市的17年春夏主打鞋款361-BIOCHASER，俐落流線的速度型跑鞋設計讓你即使不在馬場上也能穿搭有型，此鞋款獲得跑友的高度評價，本周正式於全台361°經銷通路開賣。

消費者除了在全台摩曼頓、一亨經銷通路及百貨直營櫃點可以找到361°，官方購物網更是擁有最完整的361°國際線產品及尺碼，所有鞋款服飾皆由台灣設計開發團隊操刀，從各類專業跑鞋、籃球鞋到休閒鞋款一應俱全，消費者能針對不同運動需求挑選適合自己的產品，在家動動手指即可輕鬆購入好物。目前購物網全面免運費，後續也將不定期舉辦超值回饋活動給喜好線上購物的朋友，註冊加入361°網站，即可獲得最新的第一手消息。

品牌日詳細活動辦法請上361° TAIWAN官方購物網www.361shoponline.com.tw

(中時電子報)