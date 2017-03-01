反詐全民一起來！中市警號召運匠、超商成立打詐群組

台灣和泰國警方聯手破獲位於泰國曼谷市的一處詐騙機房，逮捕10名台籍與大陸籍犯嫌。（盧金足翻攝）

台中市政府警察局去年成立打詐中心，並設立網路群組平台，讓各分局能將有關詐欺犯罪的最新訊息作即時交流及反應；也與所轄金融機構、超商、計程車司機及業者共同成立群組，且提供5000元至1萬元的檢舉獎金，鼓勵民眾共同來打擊詐騙。

詐騙案猖獗，台中市警方主動出擊，除了警力也擴大到各行各業，布下反詐的天羅地網，台中市警局統計，105年度共查獲電信詐欺集團34件516人及車手364件559人，打詐的偵防能量顯著提升。

近年來，對岸針對詐欺刑度不斷提升，不少設立於對岸詐騙機房的歹徒因懼怕嚴刑峻罰，刻意將電信機房逐漸外移到東南亞。

台灣警方跨海打擊犯罪，一舉成擒！刑事警察局第2大隊偵查第1隊與台中市政府警察局第6分局偵查隊接獲情資共組專案小組，先破獲國內話務機房，再與泰國警方聯手，循線破獲位於泰國曼谷市一詐騙機房，逮捕台籍與大陸籍犯嫌成員共10名。

警方提醒民眾，接到可疑電話時，應注意依「一聽、二掛、三查證」原則，並聽清楚對方之聲音及談話內容，如有懷疑應立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線或110查證，以避免受害。

此外，日常生活中發現可疑人、事、物，應主動向所在地警察機關報案，維護和諧、安全的治安環境。

(中時)