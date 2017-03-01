川普國會演說 梅蘭妮亞伊凡卡的衣服更吸睛

第一夫人梅蘭妮亞（圖右下黑衣者）出席聯席會議，第一千金伊凡卡（圖右上粉紅衣）與夫婿庫許納（圖右上）亦聯袂出席。（圖/美聯社）

美國總統川普(Donald Trump)今在美國國會發表演說，但出席旁聽的第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)和第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)身上的衣著，可能比川普演講的內容更吸睛，有網友盛讚兩人看起來很美，但也有人嫌梅蘭妮亞洋裝的領口太低，也挑剔伊凡卡的內衣肩帶露出來了。

根據Yahoo新聞報導，梅蘭妮亞今身上穿的是一套美國設計師Michael Kors今年春天出的、鑲有亮片的黑色套裝，腰間繫了一條加強腰線的黑色皮帶。上身夾克的刺繡是在義大利手工縫上的、上面還有3D的花形亮片，光夾克就要價就要4,995美元(15.3萬台幣)，梅蘭妮亞的下身穿的同款裙，要價也高達4,595美元(14.1萬台幣)。

眼尖的網友發現梅蘭妮亞亮晶晶的衣服，像極了1980年代美國黃金時段電視劇《朝代》(Dynasty)中，女星瓊·考琳絲(Joan Collins)飾演的角色。但也有網友酸酸地說梅蘭妮亞和伊凡卡看起來，就表示金錢買不到品味。但網友反應中佔最多數的是，梅蘭妮亞這件衣服不適合國會演說這種場合。網友Wendy L. Wilson說穿鑲亮片的衣服，梅蘭妮亞是要去夜店演講嗎?網友Cameron Lyon也說，又不是跨年夜為何梅蘭妮亞要穿這樣的衣服。

伊凡卡則是穿了一件法國設計師Roland Mouret設計的一件洋紅色的洋裝，領口是露半肩、不對襯設計，另外還附上一條黑色的肩帶。伊凡卡在從家裡出發、前往國會大廈聽其父演講前，和老公庫什納(Jared Kushner)在鏡子前合照，並上傳分享到社群網站上。這張照片不到一小時就獲得近1萬個讚和許多讚賞，但也有網友以為這條黑色肩帶是伊凡卡的內衣的一部分。網友Daniella Greenbaum批評伊凡卡的服裝比較適合夜店，網友Karen N也認為梅蘭妮亞穿的衣服領口太低、伊凡卡穿露半肩的衣服，不適合這種演說和正式場合。

(中時電子報)