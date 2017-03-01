AGP反毒電影車，挺進彰化校園「驅毒」

AGP反毒電影車彰化校園宣導活動，今天在員生醫院舉行啟動儀式。(鐘武達攝)

員榮醫療體系總院長張克士與彰化地檢署檢察官黃玉垣共同贊助AGP反毒電影車活動。(鐘武達攝)

AGP反毒電影車今天在員生醫院啟動，出席貴賓共同宣示反毒決心。(鐘武達攝)

「AGP反毒電影車」今天開抵彰化縣校園展開18場的反毒宣導，員榮醫療體系響應贊助經費50萬元，員榮總院長張克士、彰化地檢署檢察長黃玉垣、副縣長林明裕以及縣議長謝典霖共同主持啟動儀式，宣示要把毒品趕出彰化縣。

社團法人中華趕路的雁全人關懷協會，有感國內毒品氾濫，且據《中國時報》2015年報導反映校園吸毒問題嚴重，決定「進入校園」推廣拒毒教育，2016年自以色列引進「AGP反毒電影車」巡迴校園，隨即獲得各界支持與響應。「AGP」是A Grand Plan（一項宏偉且重要的計畫的縮寫）。

「AGP反毒行動電影車」這次在彰化將巡迴社頭國中等9所學校18場次的宣導，透過播放專題，並以3D及科技互動配合真人現身說法創新模式，向青少年解釋毒品的危害。

贊助彰化、南投場活動的張克士說，數據顯示七年級學生是接觸毒品誘惑的高危險群，而年紀最小的只有9歲，包括最近清泉崗空軍基地毒品事件，「毒品氾濫的程度已經超乎我的想像」。為此，他首創醫療體系與反毒社團合作 ，希望拋磚引玉結合各界力量將毒品趕出校園 。

檢察長黃玉垣則表示，毒品問題必須結合中央與地方才能解決，更呼籲縣政府與縣議會支持這項的行動，他強調，毒品零容忍就從彰化開始。縣議長謝典霖附和，希望藉由活動讓彰化縣變得更健康，並將毒品趕出彰化縣。

(中時)