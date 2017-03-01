高市去年檢舉交違18萬件 違規停車為大宗

隨著智慧型手機、行車紀錄器的普及，人人是檢舉達人時代，任何交通違規都難逃法眼，但瘋狂檢舉行徑讓許多民眾荷包大失血，氣得牙癢癢；高市去年檢舉交通違規件數達近18.3萬件，審核後開單舉發約8成，其中以違規停車最多，而三民、左營及鼓山等3區是檢舉熱區。

檢舉交通違規無獎金可領，但有些人熱心、正義，就是看不慣貪圖方便阻礙交通或增添道路危險性，而有些檢舉則是左鄰右舍間的不和睦，甚至挾怨報復，不過，警方對於任何檢舉都會秉公處理，只要審視確認違規事實，一定開單舉發。

高市交通大隊執法組指出，投訴管道等資訊透明化，檢舉案件也隨之暴增，去年光是警政或市長信箱的檢舉交通違規件數達18萬2698件，審視後確認告發約8成，其中違規停車近10萬件、佔53％，是檢舉最大宗，其次為闖紅燈、未打方向燈。

警方說，這些檢舉中又以三民、左營及鼓山等區囊括前3名，分析研判3區人口比例多，車輛數就多，相對違規事件也多。警方表示，檢舉達人雖然有助減少違規停車、交通事故，但警原本業務沒因此減少，還要多花更多時間，長時間盯著電腦螢幕逐一審視照片，眼勞體累不說，還會遭不爽被罰民眾反彈，又得飽受他們的投訴。

(中時)