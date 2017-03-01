詹啟賢妻子憶交往 像羅密歐與茱麗葉

國民黨主席參選人詹啟賢的太太李麗紅今天除提及兩人婚姻像羅密歐與茱麗葉外，並還原三一九槍擊案當天，詹啟賢理髮理到一半，第一時間趕回醫院處理；並稱讚丈夫心繫台灣，心胸大到不行。

詹啟賢的太太李麗紅接受廣播專訪，對於這次國民黨主席選舉，她坦言很困難。詹啟賢不太跟她講政治方面的事，跟她說，「妳平常怎麼過日子就怎麼過，不要擔心」。

對於詹啟賢提過要直奔2020總統大選，李麗紅說，選總統是詹啟賢的政治承諾，到時候如果有更好的人，叫他抬轎他也願意，表示詹啟賢沒有私心，心心念念怎麼樣對台灣比較好，稱讚丈夫的心胸是大到不行。

李麗紅也提到兩人的愛情故事，兩人雖然都是來自醫生世家，但因政治上的仇恨，兩人一開始交往不被家裡認同，在堅持與執著之下才讓婚事圓滿，朋友笑談兩人的愛情故事像羅密歐與茱麗葉。

她說，在美國開業多年的詹啟賢曾說，30幾歲已經看到人生的盡頭，人生不應該只是在美國當職業醫生賺很多錢，想回台灣做一些事。

之後回到台灣後，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）風暴席捲全台，李麗紅談到有次詹啟賢回家跟她說，「最近SARS很流行，醫院病人很多，今天開始分房睡。」隔天才知道詹啟賢在醫院的第一線，不顧一切直接替病人實施口對口CPR，為了安全起見才要與老婆分房睡，濟世之心感人。

此外，她也還原三一九槍擊案當天，李麗紅說，詹啟賢當天本跟朋友有約要打球，但臨時取消行程，去理髮廳理髮，當時聽到呂秀蓮膝蓋受槍傷，還先請奇美醫院副院長處理，之後才又被告知陳水扁腹部中槍，詹啟賢理髮理到一半，第一時間緊急趕回醫院處理。

李麗紅回憶，當時群起激憤的綠營人馬包圍醫院，之後詹啟賢開記者會只戴球帽，回家還被她唸了一頓，「搞什麼鬼？上媒體還戴球帽，到時候會被講奇美院長都沒有在做事。」詹啟賢才解釋，「我理頭理到一半就衝回醫院，總不能這樣開記者會。」

隔天兩人去投票的途中，詹啟賢語重心長說，「開票出來不知道結果如何，我們可能要有心理準備要回美國。」她說，「我不懂政治，當時很害怕，只能做好心理準備。」1060301

(中央社)