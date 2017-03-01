夜店未禁菸PM2.5驚人 民團盼室內全面禁

董氏基金會今天表示，未禁菸的夜店煙霧瀰漫，PM2.5驚人，可能對人體造成嚴重傷害，呼籲應修法讓室內全面禁菸，避免必須在酒吧、夜店打掃的勞工無辜受累。

董氏基金會執行長姚思遠下午舉行記者會表示，包含愛爾蘭、挪威、瑞典、英國、紐西蘭、義大利、西班牙、香港及澳門等，全球有44個國家或地區執行酒吧在內的室內公共場所全面禁菸，保障勞工免於二手菸、三手菸危害的健康人權，台灣沒有理由置身事外。

台北醫學大學研究員高志文日前和消基會與董氏基金會義工到夜店、酒吧測量菸害PM2.5。高志文表示，漂浮在空氣中的細懸浮微粒，因非常細微可直達肺部深處，隨著血液循環全身，對人體健康造成嚴重傷害。

高志文說，幾次現場實測發現，只要是未禁菸的酒吧、夜店，菸害PM2.5甚至高達800微克，是去年台灣平均濃度20微克的40倍。有禁菸的店，它的室內空氣PM2.5數值甚至比戶外還低。

二手菸害產生的PM粒徑不少比PM2.5還要小，高志文說，國際組織已認定二手菸含81種致癌物，其中11種為一級致癌物。近年研究也顯示，暴露在高濃度的PM2.5會提高致癌風險，每增加10μg/m3(微克/平方米)的PM2.5濃度將會增加8%的肺癌死亡率、6%的心臟病死亡率。

董氏基金會表示，在台灣夜店、酒吧工作的勞工，形同每天被迫吸入二手菸及處在三手菸充斥的環境中，健康人權嚴重被剝削。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，夜店酒吧的工作者及消費族群都是年輕人，年輕人到夜店玩，純粹是與朋友去聽音樂、跳舞、聊天，約3成年輕人吸菸，但卻讓整個場所內數百人遭受二手菸及三手菸的危害，簡直就像進入「毒氣室」。

姚思遠表示，政府提出菸害防制法修法，包含室內公共場所全面禁菸、菸品容器正反面印製85%警示圖文並採素面包裝、禁止菸商具名贊助等，呼籲全民支持修法。1060301

(中央社)