防攀比 福建中學不讓學生穿進口鞋

我要評比

「學生不比學習卻比鞋子」，中國大陸福建一所中學校為了防止學生攀比，弘揚勤儉節約美德，要求學生不得穿進口鞋進入校園。

澎湃新聞報導，福建晉江市子江中學透過網路上某年級的學生家長微信群組發布通知，請家長配合學校，若發現仍有學生穿進口鞋，則請家長送國產鞋來給學生換穿。

校方事後對媒體表示，這只是一個倡議，目前先在某一個年級試行，「看一下防止學生之間攀比的效果」。

這則通知的截圖流出後，引起網友熱議，質疑校方規定有漏洞：難道「國產鞋」就意味著價格低廉、勤儉節約？報導指出，有些大陸自產品牌的鞋款一雙賣到人民幣2、3000元（約可達新台幣1萬3500元）。

至於為什麼有此倡議，一名老師解釋，子江中學禁止學生帶手機，也嚴格要求學生必須穿校服，結果學生就開始攀比鞋子，甚至有學生對家長說，「不買好的鞋子我就不上課。」

這名老師說，上千元的國產鞋很少，而進口的鞋子大多很貴，「我們也不允許學生穿這種高價位的國產鞋」。1060301

(中央社)