農會選舉引內鬨 陳明文：總統說黨仍和諧
民主進步黨在全國基層農會代表選舉不如預期引發黨內派系鬥爭，請辭獲慰留的民進黨選舉對策委員會召集人陳明文今天表示，總統蔡英文認為，只要事情講清楚，黨內還是很和諧。
民進黨中常會因為基層農會選舉引爆黨內派系內鬨，蔡總統日前找各派系領袖，包括行政院前院長蘇貞昌及游錫(方方土)、高雄市長陳菊、陳明文、立委段宜康等人在官邸聚餐，希望平息派系紛爭，外傳陳明文在餐敘上主動請辭，不過蔡總統當場予以慰留。
陳明文今天下午出席民進黨中常會前受訪表示，上週中常會中有人對農會基層改選好像有一些意見，大家都知道，農民是民進黨非常堅定支持者，所以非常希望透過農會照顧農民。
陳明文說，但基層農會的結構是藍大於綠，很難撼動，民進黨希望在全國農會透過執政縣市長與農會結合，爭取全國農會代表的席位，可能外界不太了解這樣的過程，因而產生誤會，經過說明後，基本上大家都能夠了解。
媒體詢問蔡總統慰留說了什麼？陳明文說，他只是認為如果是因為農會的選舉產生黨內的不和諧，這是他的責任，所以他應該要辭召集人的職務，但是蔡總統認為這個事情只要講清楚，黨內還是和諧的，所以他想總統既然這樣拍板，這個事情總算過去了。1060301
(中央社)
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