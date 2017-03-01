世大運新竹縣3處場館 完成第1期工程
新竹縣長邱鏡淳今天主持3月分工務會報，針對已完成第1期工程的新竹縣「2017台北世界大學運動會」3處場館體育館、游泳館及第2運動場，他再次叮嚀務必盡善盡美、萬無一失，以最完好的工程執行與結果，提供全世界大學運動選手最好的競賽場地。
世大運將於8月19日至30日在台北市舉行，今年計有150個國家，1萬2000名選手齊聚一堂，新竹縣支援3處場館4個比賽，包括水球、武術、柔道、足球，由台北市政府委辦修建場館如期進行，目前工程進度超前。
縣長邱鏡淳每月均親自主持工務會報，緊盯執行成果，勘查場館周邊環境設施，務求不但競賽場地符合國際級，景觀、設施的提升，更要給國際選手1次難忘之旅。
邱鏡淳今天在工務會報後，更率教育處長劉明超、綜發處長陳冠義等，勘查體育館及周邊環境，他並指示增進E化管理與服務內容，在配合世大運整建硬體後，導入智慧城市的應用，朝智慧體育園區方向發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。