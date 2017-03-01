世大運新竹縣3處場館 完成第1期工程

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新竹縣長邱鏡淳（中）今天特別勘查體育館及周邊環境。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳今天主持3月分工務會報，針對已完成第1期工程的新竹縣「2017台北世界大學運動會」3處場館體育館、游泳館及第2運動場，他再次叮嚀務必盡善盡美、萬無一失，以最完好的工程執行與結果，提供全世界大學運動選手最好的競賽場地。

世大運將於8月19日至30日在台北市舉行，今年計有150個國家，1萬2000名選手齊聚一堂，新竹縣支援3處場館4個比賽，包括水球、武術、柔道、足球，由台北市政府委辦修建場館如期進行，目前工程進度超前。

縣長邱鏡淳每月均親自主持工務會報，緊盯執行成果，勘查場館周邊環境設施，務求不但競賽場地符合國際級，景觀、設施的提升，更要給國際選手1次難忘之旅。

邱鏡淳今天在工務會報後，更率教育處長劉明超、綜發處長陳冠義等，勘查體育館及周邊環境，他並指示增進E化管理與服務內容，在配合世大運整建硬體後，導入智慧城市的應用，朝智慧體育園區方向發展。

(中時)