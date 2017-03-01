清泉崗查獲安毒...卻驗出海洛因 王定宇酸「金斧頭與銀斧頭」

空軍清泉崗基地丟包毒品上修至53包，8名軍士官兵複驗結果有一級毒品反應。（中時資料照，王文吉攝）

台中空軍清泉崗基地日前發現大量毒品，軍方全面進行驗尿自清，經複驗檢查後，最後有8人呈陽性反應，皆為海洛因、嗎啡或鴉片等一級毒品。不過，這結果卻與當初於營區所查獲，初篩研判是安非他命，有很大的落差。對此，民進黨立委王定宇今（1）日就於臉書大酸，直問軍中是在上演「金斧頭與銀斧頭」的毒品版嗎？

針對清泉崗毒品案複驗結果，王定宇今與臉書發文，指出營區查獲51包K他命、安非他命，而驗尿結果卻是海洛因，讓他不禁說道，「這是笑話故事『湖中女神和鐵斧頭、銀斧頭、金斧頭』的毒品版嗎？」

王定宇嚴肅地表示，認為丟毒包的人和這批驗尿對象，恐未必是同一組人，有關單位絕不該限縮調查方向，更不可倉促結案。

另外，台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東今也對外說明，指出已組成專案小組深入調查，針對營區1/4部分進行監視器光碟比對，也對於部分相關人或關聯性大者進行手機通聯調閱等調查。

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(中時電子報)