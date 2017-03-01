清泉崗查獲安毒...卻驗出海洛因 王定宇酸「金斧頭與銀斧頭」
台中空軍清泉崗基地日前發現大量毒品，軍方全面進行驗尿自清，經複驗檢查後，最後有8人呈陽性反應，皆為海洛因、嗎啡或鴉片等一級毒品。不過，這結果卻與當初於營區所查獲，初篩研判是安非他命，有很大的落差。對此，民進黨立委王定宇今（1）日就於臉書大酸，直問軍中是在上演「金斧頭與銀斧頭」的毒品版嗎？
針對清泉崗毒品案複驗結果，王定宇今與臉書發文，指出營區查獲51包K他命、安非他命，而驗尿結果卻是海洛因，讓他不禁說道，「這是笑話故事『湖中女神和鐵斧頭、銀斧頭、金斧頭』的毒品版嗎？」
王定宇嚴肅地表示，認為丟毒包的人和這批驗尿對象，恐未必是同一組人，有關單位絕不該限縮調查方向，更不可倉促結案。
另外，台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東今也對外說明，指出已組成專案小組深入調查，針對營區1/4部分進行監視器光碟比對，也對於部分相關人或關聯性大者進行手機通聯調閱等調查。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時電子報)
文章來源：王定宇臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。