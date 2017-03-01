海倫清桃離婚後45天辦感恩會 前夫突捧花現身
海倫清桃和前夫戴發奎1月8日離婚後，今天下午首度公開露面，原本說會有50位粉絲，今天現場大約只有10多位參加，現場有不少記者聞風而至，她第一句話就跟大家說「好久不見」，脫下外套是喜氣的紅色貼身窄裙，小露香肩和美腿。
她每年都會辦粉絲會，今年粉絲自己付錢，她眼眶泛淚說「謝謝粉絲一直這麼支持我、永遠愛我」。被問到前夫（葛格）會不會來？桃子表示「不管誰來都歡迎」。被問到和前夫還有沒有聯絡？她說「完全沒聯絡，也不需要聯絡」。
結果進行一半，戴發奎突然捧著一束花入場，海倫清桃一臉尷尬接下他的花，然後他對著鏡頭說:「我希望她如果能接到一部戲的話，因為她喜歡玩跑車嘛，我要送她一台法拉利，祝賀她接到新戲。」桃子在經紀人催促下，說了「謝謝葛格」便轉身離開。
戴發奎受訪時又語出驚人，表示要拿3000多萬台幣還給桃子。海倫清桃事後說，經濟不是很寬裕，之前有拍MV，也出LINE貼圖要推出，粉絲也有人想資助她，讓她覺得「活著就有希望」，也沒想過戴會來，但肯定地說不會復合；至於前夫說要還她錢，她則說「最好是這樣，謝謝他」，她會辦銀行帳號，如果他想還就匯款。會不會覺得前夫來鬧？她說「不太像」。
(中時)
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