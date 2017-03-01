看不懂菜單？亞洲最佳餐廳emoji圖解給你看
出國旅遊用餐看不懂菜單？或者就算看懂字面意思也搞不懂菜色？泰國有餐廳業者利用時下最流行的emoji表情符號作為料理代號，emoji圖樣一行排開，讓食客直接點選，創造獨特的用餐體驗。而這家餐廳，正是三度蟬聯亞洲50餐廳第一的印度分子料理餐廳。
湯匙盛放乳白色球體，一口咬下，印度香料在口中爆發，同時又挾帶著優格的酸；又或者是巧克力包裹著辣椒水，成為名符其實的辣椒水炸彈，還帶有香茅氣味。吃過分子料理食客的評語參差不齊，有人覺得為何不能好好吃一頓飯，但分子料理就是如此出奇不意，像是在餐桌變一場奇幻魔術。
分子料理說也說不清，不如直接圖解給你看！上周再次蟬聯亞洲50餐廳第一的曼谷印度菜分子料理餐廳，新一季菜單以通訊軟體的表情符號emoji呈現套餐菜色，前菜、主菜、甜點等25道分子料理一列排開，就連蝴蝶、星星、高爾夫球丘都成為料理代號，不只用料理擄獲挑嘴的餐飲界菁英評審群，有趣話題也成功吸引食客眼球。
(中時電子報)
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