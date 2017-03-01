觀光局輸了 北高行：撤銷八仙樂園停止營業
造成15死484傷的「八仙塵爆」案，意外發生後，意外發生地的「八仙樂園」，為交通部觀光局以未經核准，分割出租觀光遊樂設施，違反「觀光遊樂業管理規則」規定，裁處業者「八仙樂園育樂股份有限公司」5萬元罰鍰，並命八仙樂園立即停止營業，案經台北高等行政法院今(1)審結，合議庭認為罰款有理，但全面禁止營業處分違反比例原則，判決應撤銷。
2015年6月27日發生的八仙塵爆案，經營者八仙樂園育樂公司，不服被觀光局裁罰5萬，及被命令立即停止營業至所有調查釐清及缺失改善為止，提起訴願被駁回後，提起行政訴訟救濟。
台北高等行政法院審理後，合議庭認為，原告經營「八仙海岸」觀光遊樂業，與瑞博國際整合行銷有限公司，簽訂「活動場地租賃合約書」，雙方約定原告將八仙樂園後方的6、7、8遊樂區塊出租予瑞博公司，並將水池抽乾，供該公司在前年6月27日舉辦「彩色派對」使用，惟於活動期間發生粉塵爆炸燃燒，死、傷的遊客共達數百人。
合議庭認為，原告經營「八仙海岸」園區共分「八仙水上樂園」、「八仙大唐溫泉」、「八仙詩泊溫旅」、「八仙生態世界」4大園區；園區面積廣大，且各自獨立，本件違規行為，是未取得使用執照的6、7、8遊樂區區域，違法分割出租對外開放經營；其違規地點也在6、7、8區域內，則停止營業的範圍應限於違規的活動場所，不應擴及與本件案情無涉之其他園區。
原告請求撤銷禁止營業部分有理由，應予准許，判決撤銷； 罰鍰5萬元並無不當，這部分駁回。本案可上訴。
(中時)
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