今日收盤漲4.79％ 順豐瘋漲引陸監管層關注

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中國大陸物流快遞業龍頭順豐控股今（1）日早盤漲停開盤，但臨近尾盤打開漲停股價下挫，截止收盤，報70元人民幣，漲4.79%，成交額逾26億元人民幣。

據市場消息指稱，因超高市值加上超低流通股比例，順豐股價瘋漲已引起大陸監管層關注。知情人士透露，深圳交易所及相關部門已經開始對順豐控股的交易情況進行密切關注。

(工商)