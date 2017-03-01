民眾熱情捧場 賀陳旦：機捷最佳分數

我要評比

機場捷運明天正式開通，交通部長賀陳旦今天表示，今後不能「只靠感謝」，更要全力以赴，並且肩負起承擔與責任，而「民眾熱烈捧場，就是最好的分數」。

賀陳旦今天下午與桃園市長鄭文燦，一起慰問在試乘階段辛勤努力的桃園捷運公司全體員工，並慰問維修廠員工連月來的辛苦。

賀陳旦說，非常感謝所有同仁的努力，但也提到今後就沒有「只靠感謝」，更要全力以赴，並且肩負起承擔與責任。

賀陳旦說，在試營運過程當中，工作人員微笑相當重要，但未來除了微笑，更不能容許混亂，一定要有既定的SOP，好的SOP所以就是一種文化，並希望上下同仁一起打拚。

記者問到賀陳旦，對於機捷開通至今的表現，要打幾分時，賀陳旦表示，看到這麼多人來試乘，透過口耳相傳，基本上就是肯定這項系統，「民眾熱烈捧場，就是最好的分數」。1060301

(中央社)