同婚發言惹議 同志在臉書向總統道歉

同志代表Vincent日前在臉書發文，總統蔡英文會談時告訴他，「你這一生不一定等得到同志婚姻」，Vincent昨晚在臉書貼文，對總統因此受到的傷害，誠懇道歉。

蔡總統日前接見婚姻平權正反方團體，盼促成雙方對話，但有一名同志團體代表Huang Vincent事後在臉書上表示，蔡總統在會談時當面告訴他，「你這一生不一定等得到同志婚姻」。總統府也再三比對現場文字紀錄，並查對錄音，確認總統在當天並沒有這樣發言。

Vincent昨天晚間在臉書發文，表示對於之前貼文引發的紛擾，「鄭重道歉」。

Vincent指出，他未能仔細評估自己在個人臉書的發言所造成的影響，讓許多社群的朋友感到受傷，他對此抱歉，日後會更加謹慎；對於小英總統因此受到的傷害，他在此誠懇道歉。

「經思考兩天後，此事從臉書而起，最後也決定在臉書告一段落」，Vincent表示，不論如何，希望大家可以繼續堅持婚姻平權，不要因為對他個人的好惡，放棄正確的價值與理念。1060301

(中央社)