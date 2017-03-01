連續第3場 彰化大城鄉肉鴨場撲殺1027隻
彰化縣大城鄉一肉鴨場2月23日申請上市前監測採樣；彰化縣動物防疫所27日檢出H5禽流感病毒；28日確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒。防疫人員1日進行場內鴨隻撲殺工作，共計撲殺1027隻肉鴨，累計前天、昨天和今天，已經連續3天都進行撲殺工作。
天氣回暖，「禽」況依然不妙，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，這是養鴨場上市監測發現彰化縣第3場案例場，提醒全國家禽禁運禁宰措施解除後，各項強化監測工作仍持續加強辦理中，養鴨農民鴨隻屆上市前，請提早通知特約獸醫師或動物防疫機關，以利安排採樣事宜。
董孟治表示，高病原性禽流感案例場撲殺清場後，需由動物防疫人員確認清潔消毒程序符合規定，場區及禽舍至少應淨空21天以上，接著進行21天哨兵家禽試驗，通過後才能復養。但復養之家禽必須飼養於非開放式或密閉式禽舍中，避免病毒入侵，確保家禽健康。
另外，高病原性禽流感案例場其周圍1公里所有家禽場需進行採樣監測工作，連續3個月，以監測病毒是否有傳播之虞。
(中時)
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