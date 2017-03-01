海倫清桃的緋聞男 曾當過馬英九的隨扈
海倫清桃今下午辦感恩慈善春酒，除了前夫戴發奎到場亂入，連她之前約會的壯男黃景裕也現身相挺，黃景裕在她離婚後主動提供住所，「房子是我租給她的，已付完一年」，但他不認有追求她，也澄清自己不是富二代，如果有交往一定認，他自己心裡坦蕩蕩。
黃景裕表示自己曾是馬英九隨扈，76年次的他當了5年隨扈，後來在麥當勞遇到郭台銘，郭董跟他說「不要怕失敗、怕安於現狀」、「可以自己出來（創業）」，他因受到鼓舞，所以離開國安特勤、自己創業。
30歲的他，否認自己是富二代，自嘲是繳車貸、房貸的「付二貸」。他說擔任隨扈期間，上士月薪約6萬，這次和海倫清桃傳緋聞？他大方回應「嘴巴長在人家身上不怕講，不管怎樣，交往看感覺」，他曾被朋友虧，但覺得沒什麼，「至少不是上社會頭版」。他強調自己很努力工作，爸媽對他的緋聞，只說希望他不要再上報。
(中時)
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