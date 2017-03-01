包住海倫清桃1年 緋聞壯男竟是馬英九的…

日前與海倫清桃傳出緋聞的黃姓壯男，透露幫她租房付房屋，但沒在追求她。(左／翻攝自海倫清桃臉書、右／洪秀瑛攝)

緋聞對象黃景裕今現身力挺海倫清桃。(洪秀瑛攝)

女星海倫清桃日前因假身世及婚姻糾紛等事，屢屢鬧上新聞版面，而今年1月，她終結了18年無性婚姻，恢復單身僅1個多月就被爆出約會一名黃姓壯碩帥哥，但海倫清桃澄清跟黃男只是朋友，今她出席感恩慈善春酒，緋聞對象也現身相挺，不僅透露「包住」海倫清桃，甚至曝光了身分，表示自己曾是前總統馬英九的隨扈。

今天海倫清桃出席感恩慈善春酒，前夫戴奎發及緋聞對象黃景裕也出席力挺，他受訪時表示，海倫清桃離婚後，已幫她找到落腳處，且幫她付完了1年的房租，並強調「如果付出就是，那也不是真心的朋友」，否認在追海倫清桃。

黃景裕更自曝，76年次的他，之前曾擔任前總統馬英九的隨扈長達5年時間，後來在麥當勞巧遇郭台銘，郭董鼓勵他出來創業，才受鼓舞離開國安特勤崗位，他也針對之前說他是富二代一事做出回應，表示擔任隨扈期間，領上士6萬薪資，並不是富二代，頂多只能說是負擔著房貸、車貸的「付二貸」，強調自己很努力在工作，至於爸媽對他的緋聞，只說希望他不要再上報。

至於談戀愛，會不會在乎年齡，黃景裕大方回應：「嘴巴長在人家身上不怕講。不管怎樣，交往看感覺」，他曾被朋友虧，但覺得沒什麼，而海倫清桃對於緋聞對象的情義相挺，則表示「謝謝他伸出援手」，之前也已澄清了彼此的關係，只是很關心她的好朋友。

(中時電子報)