愛情專家被打臉又竄出小王 陳艾琳挨諷反擊

陳艾琳反擊從未自稱是愛情專家。(取自陳艾琳臉書)

陳艾琳與前MP魔幻力量前成員阿翔家務事鬧不完！曾被譽為愛情專家還出版戀愛書的她，先前才因為原諒劈腿夫，讓她坦承「被打臉的很慘」，這次又因為阿翔公開她流產真相，還在婚內劈腿前《大學生了沒》班底Alex，遭網友諷刺，讓陳艾琳留言反擊：「我從未說過自己是專家。」

陳艾琳家務事連環爆，被丈夫公開流產真相，表示陳艾琳當初是因子宮外孕，靠藥物把胚胎結束掉，又稱親眼目睹陳艾琳與Alex兩人在床上衣衫不整，事後還被「小王」強硬嗆聲，讓他覺得妻子是想懲罰他，也因為覺得很丟臉，從未跟別人說過。

對於阿翔控訴，陳艾琳只在臉書回應：「時間會告訴我們真相。」究竟與Alex關係為何，她不願多說，只表示會在事情解決後，清楚交代所有來龍去脈。

但就有網友諷刺寫下：「只要想到愛情專家打臉事件就覺得很好笑，如今又冒出這一則」，也讓陳艾琳不甘示弱反擊：「我從未說過自己是專家，一直以來都是分享自己在過程中遭遇的問題、失敗和之後解決辦法，無論是在節目宣傳書籍、校園演講當中我都強調過，如今這些事情，所有過程也都是我未來成長的養分，沒有人生下來就能對所有的事件一次漂亮處理，若你沒經歷過打臉，那你不會有成長。」

(中時電子報)