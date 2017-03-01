雲縣警局緝毒 三天抓六十人
Ｗ飯店發生小模吸毒暴斃事件、空軍吸毒案件引起譁然，全台警方從2月24日22時至27日進行全國同步查緝毒品行動，雲林縣共拘捕六十名嫌犯、查獲毒品60.86公克。
雲林縣警局指出，為期3天的全國同步查緝毒品行動，除專案查緝，並要求各分局針對知名觀光飯店，加強網路情蒐布線，掌握販毒或舉辦吸毒派對情資，規劃臨檢勤務。
雲林縣警局本次行動聲請3張搜索票，執行搜索警力209人次，執行臨檢搜索處所70次，共拘捕販毒藥頭4人、施用及持有一、二級毒品53人，三、四級毒品行政裁罰3人。
本次行動查扣各級毒品60.86公克，包括第一級毒品6.86公克、二級毒品50.87公克、三級毒品3.13公克。
雲林縣警局表示，近期發生多起集體施用毒品案，凸顯毒品對社會造成嚴重危害，造成社會大眾對毒品犯罪之防制多有疑慮，有強力查緝之必要。
雲林縣警察局未來將不定期實施查緝毒品專案行動，瓦解毒品犯罪上、中、下游結構與管道。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。