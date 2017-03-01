雲縣警局緝毒 三天抓六十人

我要評比

Ｗ飯店發生小模吸毒暴斃事件、空軍吸毒案件引起譁然，全台警方從2月24日22時至27日進行全國同步查緝毒品行動，雲林縣共拘捕六十名嫌犯、查獲毒品60.86公克。

雲林縣警局指出，為期3天的全國同步查緝毒品行動，除專案查緝，並要求各分局針對知名觀光飯店，加強網路情蒐布線，掌握販毒或舉辦吸毒派對情資，規劃臨檢勤務。

雲林縣警局本次行動聲請3張搜索票，執行搜索警力209人次，執行臨檢搜索處所70次，共拘捕販毒藥頭4人、施用及持有一、二級毒品53人，三、四級毒品行政裁罰3人。

本次行動查扣各級毒品60.86公克，包括第一級毒品6.86公克、二級毒品50.87公克、三級毒品3.13公克。

雲林縣警局表示，近期發生多起集體施用毒品案，凸顯毒品對社會造成嚴重危害，造成社會大眾對毒品犯罪之防制多有疑慮，有強力查緝之必要。

雲林縣警察局未來將不定期實施查緝毒品專案行動，瓦解毒品犯罪上、中、下游結構與管道。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)