不只在夏季 醫師呼籲勤洗手防春季腸病毒

開學了，小朋友間容易傳染的病毒性腸胃炎到了好發期，台大醫院新竹分院小兒部醫師周安國說明，腸病毒不僅在夏季流行，初春也容易感染，呼籲學童勤洗手，避免「病從口入」。

周安國表示，病毒性腸胃炎的主要症狀是水瀉和噁心嘔吐，也有可能合併頭痛、發燒、腹痛或肌肉酸痛等症狀，通常是接觸到感染源後1到3天才開始出現腸胃發炎，這些不舒服的症狀大多會持續3到10天。

尤其是嬰兒或幼童本身對外界環境較為好奇，常會將周邊的物體放入嘴巴，未清潔雙手就直接進食，增加罹病機率。

此外，諾羅病毒則不分年紀大小，各年齡層都有可能感染，這些病毒性的腸胃炎，常會因為人群聚集而爆發流行，包括學校、軍隊、安養機構或是餐廳、宿舍等人口密集機構。

周安國指出，得到病毒性腸胃炎後，應同時補充因腹瀉或嘔吐流失的水分與電解質，家長可以選用小兒口服電解液，不須稀釋直接飲用補充。

有的家長會覺得選用運動飲料就夠了，其實運動飲料當中的糖分含量過高、電解質又不足，並非適當的補充來源。

(中時)