馬英九像唐三藏隨從 韓國瑜：是哪個我不講
國民黨主席選舉目前已有6人表態參選，堪稱繼2005年馬英九和王金平之爭後，最激烈的一次；韓國瑜表示，馬英九當年的風潮至今仍難有人能匹敵，但他形容，當年的馬像是唐三藏，現在的馬，則有如唐僧的其中一個隨從。
韓國瑜接受《鏡傳媒》專訪時不諱言，馬英九當年由於外型具優勢，所以能輕易造成風潮，不過他強調，選舉並非選美。韓國瑜還指出，馬英九以前像是唐三藏，大家都想吃他一口，可現在已變成唐僧的隨從，但韓不願講出究竟是哪個隨從。
而談到為什麼決定參選，韓國瑜說是想要為國民黨爭一口氣，他直言，這些年來，藍營領導人都很自私，眼中只有錢和權，早已忘了基層民眾的期許；韓更痛批，日前參加郝龍斌競選總部開幕的幾個高知名度藍營天王，就是毀掉國民黨與台灣前途的罪魁禍首。
(中時電子報)
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