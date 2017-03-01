馬英九像唐三藏隨從 韓國瑜：是哪個我不講

韓國瑜形容馬英九已由當年的唐三藏，變成唐僧的隨從。（中時資料照／陳麒全攝）

國民黨主席選舉目前已有6人表態參選，堪稱繼2005年馬英九和王金平之爭後，最激烈的一次；韓國瑜表示，馬英九當年的風潮至今仍難有人能匹敵，但他形容，當年的馬像是唐三藏，現在的馬，則有如唐僧的其中一個隨從。

韓國瑜接受《鏡傳媒》專訪時不諱言，馬英九當年由於外型具優勢，所以能輕易造成風潮，不過他強調，選舉並非選美。韓國瑜還指出，馬英九以前像是唐三藏，大家都想吃他一口，可現在已變成唐僧的隨從，但韓不願講出究竟是哪個隨從。

而談到為什麼決定參選，韓國瑜說是想要為國民黨爭一口氣，他直言，這些年來，藍營領導人都很自私，眼中只有錢和權，早已忘了基層民眾的期許；韓更痛批，日前參加郝龍斌競選總部開幕的幾個高知名度藍營天王，就是毀掉國民黨與台灣前途的罪魁禍首。

(中時電子報)