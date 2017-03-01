南市殯儀館今年起將逐年進行禮廳「老屋拉皮」
台南市殯葬管理所轄管南區、柳營祿園殯葬專區，興建至今已超過30年，部分禮廳外觀建築老舊破損，加上與現代建築樣貌差異甚大，殯管所為因應社會型態的轉變及滿足國人對殯葬服務品質提升的需求，正著手辦理禮廳外觀及內部整修更新，爭取於106年度編列約915萬元預算進行南區及柳營祿園禮廳整修改造；另編列507萬元預算設置電子輓聯系統，預計106年10月完工。
殯葬所為做好設施設備改善，特別派人員前往高雄市殯葬管理處、新加坡及馬來西亞等地觀摩取經，吸取國內外長處及優點，希望運用在臺南市禮廳整修等改善工作上，除將重新拉皮裝潢，還配合電子輓聯架設65吋液晶螢幕，對殯葬設施、設備服務品質將能大幅提升，並呼應新殯葬文化「節葬」與「簡葬」精神。
殯葬所所長郭輝信表示，未來在禮廳嶄新樣貌下，喪家僅需簡易佈置，將可大量減少告別式場繁複佈置費用支出及資源浪費，再配合電子輓聯設置逐漸取代傳統紙、布材質輓聯，達到節能減碳、垃圾減量及簡約殯葬文化等目標。
民政局長陳宗彥除對殯管所長期提升服務品質所做的努力表示肯定外，也期許整建工程能如期、如質完善設計並整修完工，以最好的設施，來提供本市民眾最好的殯葬服務場所。
(中時)
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