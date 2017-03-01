提名票不足 葉劉淑儀退選香港特首
香港前保安局局長葉劉淑儀由於未能獲得足夠的提名票，今天宣布退出行政長官（特首）選舉。
特首選舉提名將於今天下午5時結束，參選人葉劉淑儀宣布，由於所得支持遠遠落後於150名選委的提名參選門檻，因此結束選舉活動，明天恢復立法會的工作。
現為立法會議員的葉劉淑儀於2個多月前宣布參選特首，期間她公布了政綱，又舉行參選座談會。
葉劉淑儀被視為親政府的建制派，她除了未獲得泛民主派選委支持外，建制派選委對其支持也不足。
葉劉淑儀於2003年擔任保安局局長，期間負責為基本法第23條進行立法，但遭到泛民強烈反對，泛民於當年7月1日發起50萬人上街示威。
其後，葉劉淑儀為事件請辭，轉赴美國。2006年，葉劉淑儀返港並當選立法會議員，去年再度連任。她目前是新民黨主席，擁有一定政治基礎。
按照規定，特首參選人必須獲得至少150名選委簽署提名才能成為候選人。
截至目前為止，本屆特首候選人已確定只有3人，他們是前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華和前法官胡國興。
特首選舉將於26日舉行，由1200名選舉委員會委員投票選出。1060301
(中央社)
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