日月潭凶猛魚虎過量繁殖 恐衝擊生態

日月潭漁民指出，凶猛外來種「魚虎」近月在日月潭過量繁殖，恐衝擊生態，漁民自力救濟，捕殺魚群，希望政府帶頭解決。

外來入侵魚類「魚虎」近幾個月在日月潭大量繁衍，在潭區捕魚幾十年的漁民鄭智民指出，去年開始發現魚虎在潭區大量繁殖，成魚帶著小魚成群移動，數量估計數千尾，若有關單位不積極處理，待小魚今年5、6月變成魚擴散之後，恐嚴重影響日月潭魚類生態平衡。

鄭智民今天說，魚虎為掠食性魚類，具有攻擊性，常成群掠食其他體型較小魚種，若遇到較大魚類，也會成群攻擊致死，日月潭除了是水庫，更是知名觀光景點，一旦魚虎攻擊參加萬人泳渡的泳客，「恐怕整個觀光盛名就完蛋了」，因此必須及早阻止「數量失控」。

鄭智民說，漁民過去幾個月花費新台幣十多萬元，自力捕撈魚虎群以削減數量，隨著魚群長大擴散，捕撈作業日益困難；他曾試著吃魚虎，雖然肉質不錯，但因欠缺推廣，外界「沒人要吃」，捕獲的魚虎只能攪成魚漿當養殖飼料，或是送親朋好友料理。

鄭智民指出，也不可將魚虎導成日月潭的經濟魚種，因為魚虎攻擊性強，恐讓日月潭只剩魚虎一種魚類，希望政府帶頭，執行長期解決措施，先前曾向總統府陳情獲正面回應，但有關執行單位仍在「互踢皮球」，沒有相關單位要帶頭解決。

縣府農業處林務保育科表示，防制日月潭魚虎過量繁殖，當初中央分工，歸由行政院農業委員會漁業署負責；日月潭國家風景區管理處表示，負責管理水面以上遊憩活動；鄭智民說，農委會要日月潭水庫主管機關台電公司協助，但台電回應無防疫人力或資源。1060301

(中央社)