鄭麗君：統整不義遺址 促人權教育

我要評比

文化部長鄭麗君今天說，統整所有不義遺址，讓下一代走到這些不義遺址之後知道台灣歷史，這在許多歐洲國家都可看到，是真誠面對歷史、反省後，進行人權教育，避免犯同樣錯誤。

文化部、台北市政府及二二八事件紀念基金會中午在台北二二八紀念館藝文廣場簽署合作備忘錄，宣布台北二二八紀念館、二二八國家紀念館及國家人權博物館籌備處合作，統整3館史料共同研究。

鄭麗君表示，3年內提出轉型正義調查報告，政府就是盡全力；至於加害者責任，「我想史料會說話」，且釐清責任是全面工作，包括政治決策等，不是只有加害者，加害體制結構等都須分析檢討。

要統整台灣所有不義遺址，文化部何時拆除全台蔣介石銅像？鄭麗君說，這不是文化部權責，從政府立場，看到民眾對銅像有些意見表達，是提醒政府要推動轉型正義，轉型正義不只有銅像問題，要全面進行。

她表示，轉型正義包括還原歷史真相、釐清責任歸屬、人權教育及相關紀念象徵處理，促進轉型正義條例有相關條文，如順利通過，各界可依法處置。在民主時代，中正紀念堂存在本身就是爭議，文化部將正式提出修法草案，從法制面推動轉型。

鄭麗君說，轉型正義是為化解爭議，目的是邁向和解，重建社會信任，過程中政府不會樂見有暴力過激行為發生，期待社會理性對話。1060301

(中央社)