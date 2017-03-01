美退出TPP損信心 李顯龍籲聚焦美中關係

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新加坡總理李顯龍表示，美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）傷及人們對美國政策的信心，呼籲華府「聚焦」與中國大陸之間的關係。

李顯龍今天接受英國廣播公司（BBC）訪問說，新加坡對美國總統川普（Donald Trump）決定實現競選承諾、讓美國退出談判已久的12國貿易協定TPP感到失望。

星國認為TPP具戰略重要性，並視美國對亞太地區的參與為其經濟成長及安全的關鍵。TPP是美國前總統歐巴馬重返亞洲政策的核心。

李顯龍表示：「這損害了人們對美國政策的信心，但事已成真，我們必須接受。」

李顯龍並呼籲華府為亞太地區利益著想，「聚焦」美中關係。

他表示：「若美中關係變緊繃，我們的立場將很艱難，因為屆時將被迫選擇與美國為友或中國為友…，這令人憂心。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060301

(中央社)