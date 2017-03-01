IS首次對大陸恫嚇 揚言新疆會血流成河

疆獨維吾爾勢力可能與IS有了合作，出現以大陸為警告對象的影片。(圖/網路)

IS武裝集團再次發出戰鬥號召，這一次訴求對象是中國大陸的維吾爾族，他們希望維吾爾武裝分子要回國發動戰鬥，並且還要「血流成河」。專家稱，這是中國大陸第一次接到IS的威脅。

法新社(AFP)報導，這個威脅來自一部長達一個半小時的網路視頻，該視頻是由IS集團在伊拉克西部所發布，影片角色包括來自新疆的維吾爾族武裝分子，美國恐怖團體情搜集團(SITE)分析了這部影片。

中國大陸安全部門多年來，一直指責維吾爾分離勢力(疆獨份子)在新疆維吾爾自治區的西部發動一系列暴力攻擊，並且警告說，這些疆獨分子有可能與全球恐怖組織聯繫並合作。

在視頻中，先是有大陸鎮暴警察守衛清真寺、巡邏維族市場以及逮捕維族男子的畫面，然後看到五星旗被火焰吞沒。接著一名維族民兵在處決一名告密者，並且對著鏡頭向大陸發出威脅：「你們中國一直聽不懂我們的話！我告訴你們：我們是哈里發的戰士，看來發動武裝暴力你們才聽懂。 你們必將血流成河，我們是為被壓迫者在報仇。」

新疆的維吾爾人多數屬於穆斯林，許多維吾爾人抱怨大陸政府一直對他們有的文化和宗教的壓迫和歧視，漢人與維人在此地有極深的矛盾。大陸當經禁止或嚴格控制某些穆斯林習俗，例如不許留鬍子、戴頭巾和在齋月期間禁食，大陸政府的理由是，這些習俗、儀式和節日都會加重激進份子號召力，是「伊斯蘭極端主義」的象徵。但是美國一家智庫認在2016年7月的分析則表示，這種對穆斯林的強烈宗教限制，反而可能驅使這些不滿的人們加入IS。

澳洲國立大學國安學院新疆專家邁可．克拉克博士(Dr. Michael Clarke)說：「這似乎是IS集團對中國大陸的第一次發起直接威脅，也是維族激進團體首次宣稱效忠IS。 」

克拉克說，維族分裂勢力可能利用IS與基地組織的能力來壯大自己，以發動更頻繁的活動。但是克拉克也說，這也可能表明維吾爾武裝團體可能面臨分裂，因為原先的維族勢力與東突厥斯坦較為接近，而東突組織與敘利亞基地原先並不相容。

中國大陸安保部門一直對新疆保持嚴密監控，但是造成死傷的動亂卻一直發生，上個月出現3名持刀攻擊者砍傷人事件，造成8人死亡，也包括3個攻擊者。

在視頻發布的同日，大陸官方也在新疆舉行的一系列軍事遊行，以顯示大陸政府有強大的實力解決安全威脅。並且在本週,，1萬多名官員將在烏魯木齊召開民族會議，這是今年新疆舉行的第四次會議。

(中時電子報)