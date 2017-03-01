台鐵產工會339人曠職懲處結果 4或5月底明朗
台鐵產業工會號召500多位台鐵員工，於今年春節除夕至初三，集體休假4天，台鐵雖已開完考成委員會，但仍待產業工會針對台鐵懲處行為，向勞動部提出申訴結果出爐後，台鐵才會視狀況公布懲戒結果。勞動部也指最快4月底、最遲5月底會公布調查結果，亦即產業工會受懲情形最遲5月底才明朗。
產業工會春節休假，有374人收到曠職通知書，最後339人被台鐵確定曠職，依程序台鐵各運務段須召開考成委員會，決定懲處，由於沒有人曠職超過4天以上，不至有人被免職，但仍會處以小過到1次大過不等，日前台鐵5個運務段也已開完考成委員會。
但台鐵表示，因為產業工會對台鐵懲處行為，已向勞動部「不當勞動行為裁決行為委員」提出申訴，將待裁決結果出爐，才會視情況公布懲處結果。
所謂「不當勞動行為」即違反工會法或團體協約法，經查詢產業工會提出申訴案號為「106勞裁字第8號」，目前進度為「初審及補正答辯」。
勞動部勞動關係司司長王厚偉也表示，針對產業工會提案，目前勞資雙方仍在補件，尚未進入詢問程序，預估最快4月底、最遲5月底會有結果。
王厚偉指出，台鐵要待勞動部裁決結果才決定懲處情形，主要是受到《勞資爭議處理法》第8條規定，勞資爭議在裁決期間，資方不得因該勞資爭議事件而歇業、停工、終止勞動契約，或為其他不利於勞工的行為，所以台鐵必須要等裁決結束後，才能公布懲戒結果，而不是依勞動部裁決再決定是否懲處。
據「不當勞動行為裁決流程」，無論駁回，或構成不當勞動行為，相對方（本案為台鐵）若不服裁決委員會調查結果，仍可提行政訴訟。
(中時)
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