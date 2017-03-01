企業助學偏鄉 1學期閱讀心得堆出2座101

學習之計在「閱讀」，也是弱勢學童翻轉人生的起點，但根據調查，有5成偏鄉學童家中課外讀物不到10本。（兒福聯盟提供）

7-ELEVEN透過門市推動閱讀。（7-ELEVEN提供）

學習之計在「閱讀」，也是弱勢學童翻轉人生的起點，但根據調查，有5成偏鄉學童家中課外讀物不到10本。新學期開學，兒福聯盟募集二手書、與企業攜手傳愛；7-ELEVEN也透過門市推動閱讀，上學期閱讀心得相疊高度超過2座101，盼幫助弱勢學童不輸在人生起跑點。

兒福聯盟去年調查，有高達48％的偏鄉學童家中課外讀物不到10本，比例高達都市學童的2.2倍；此外，也有近3成的偏鄉學童放學後、家中無人指導功課，為都市學童的1.2倍。

兒福聯盟主任陳雅惠說，學童養成閱讀習慣至關重要、學習是扭轉貧窮關鍵，但偏鄉或弱勢學童除了生活差距，身邊也無家人陪伴，連基本課業都缺乏幫助，更何況閱讀課外讀物，一旦輸在起跑點，城鄉落差恐越來越大。

害怕開學的小宇，與多數人不同，不是想繼續放假，而是向媽媽開口繳學費。原為家中經濟支柱的爸爸過世後，僅憑媽媽到工廠賺取微薄收入，常以肉醬罐頭拌麵度餐，上學對小宇來說是開心的事，卻不敢看見媽媽皺眉模樣。

陳雅惠指出，兒福聯盟長期推動「點燃生命之火」與「偏鄉傳愛計畫」，號召企業與社會愛心捐助，提供偏鄉弱勢學童每月1000元生活補助費用，除了學費、生活費，也能添購文具與課外書；並與全台1500間偏鄉小學合作、服務近5000名學童，陸續與誠品、讀冊等企業合作發起募書行動，累計已送出數十萬本書。

此外，7-ELEVEN統一超商好鄰居文教基金會2011年起，針對受風災重創的甲仙地區中小學，推動「閱讀集點換早餐計畫」，3學期服務近300名學童、學校圖書借閱率成長5倍。

基金會2015年更利用門市通路發起「偏鄉勵學計畫」，學童閱讀經認證可獲1點、集滿40點可兌換60元餐點，上學期閱讀心得投稿共624篇、累積4萬1180點，相疊高過2座101。新學期首創雲端上傳閱讀心得、提供商品卡獎勵。

(中時)