富邦首季推8大主題日 主場票價最高450元

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富邦主場門票價目表。（富邦提供）

富邦8大主題活動時間表。（富邦提供）

富邦悍將進軍中華職棒的首個球季，今年將推出8大主題活動，提供豐富的球場體驗及滿滿的正向力量，邀球迷進場同樂，本季富邦主場票價也在今天(1日)公佈，內野票價最貴450元，上半季預售票11日中午開賣。

富邦去年11月正式接手義大後，替球隊打造新氣象，3月25日將在中職正式賽季「初登板」，今搶先公佈今年8大主題活動，從開幕週的「Opening Night」開始，每個月份都不同風格的規劃，包括「Kids Night」、「Angels Night」、「Music Night」等，北中南球迷都有機會參與。

今年主場票價也出爐，天母、新莊、洲際3地內野票價最貴450元，澄清湖內野假日票價400元，主場預售票由7-11獨家販售，3/11(六)中午12點30分起，於ibon機台及ibon網路售票系統同步銷售。

其中開幕週「Opening Night」將推出多種紀念套票組合，3月25日、26日之票價將另行公告；另外，上半季5月13、14日「Angels Night」、6月17日、18日「Summer Night」，因搭配主題活動規劃，暫時不開放預售。

(中時電子報)