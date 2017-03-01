機捷試營運打幾分？賀陳旦：民眾捧場是最好評分
1日進入機場捷運試營運28天的最後一天，已累積130餘萬搭乘人次，比預估的70萬人次多出近2倍。交通部長賀陳旦1日視察位於桃園大園的機捷維修廠時，被問到為機捷試營運打分數？賀陳旦表示，交通部及高鐵局是受評人，需受營運者檢驗，自己並不適合打分數，但「民眾熱烈捧場就是最好的評分」。
機捷試營運28天來，有道岔軌道出現裂縫、天花板接縫鬆脫滴水、票口閘門被撞壞等狀況，但都不影響行車安全等。賀陳旦1日在桃園市長鄭文燦陪同下視察機捷維修廠，慰勞維修人員並打氣。他說，民眾在機捷試營運結束後，將轉變成乘客，對機捷的標準將更加嚴格，務求機捷要讓乘客如質搭車、如期營運，面對乘客除了微笑，機捷人員一定要按照SOP甚至內化，特別是維修人員，希望能養成一套SOP文化。
鄭文燦說，機捷目標將機場的旅客替代率達25％，甚至40％，沿線各站規畫設置廣告、商店，也將擬定轉乘優惠等。
(中時)
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