握理事優勢 台東農會總幹事可望連任

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台東地區農會選舉，競爭激烈，支持現任總幹事李建通理事席次超過一半，如無意外，很有機會順利爭取連任。

台東縣9個農會，這次選舉被列為一級戰區的有台東地區農會以及太麻里鄉農會。

台東地區農會現任總幹事李建通爭取連任，老臣侯朝元則因為有現任理事長吳景槐和老一輩支持，挑戰李建通，因實力相當，競爭激烈。

日前農會代表選舉結果出爐，李建通掌握優勢，今天進行理事選舉，被視為支持李建通的理事獲得超過半數的6席，現任理事長吳景槐雖然登記參選理事，但最後選擇放棄。

台東地區農會總共有9席理事，李建通掌握的6席，如無意外，將會支持李建通續任總幹事。

熟悉農會運作人士表示，過去台東地區農會總幹事和理事長人選，只要獲得前總幹事陳益南支持，就能順利當選，因此陳益南縱橫農會20、30年，雖然10幾年前已退休，但是在台東地區「陳益南」3個字幾乎和「農會」畫上等號。

這位人士表示，如李建通順利連任成功，是台東地區農會首位脫離陳益南陣營而當選的總幹事。1060301

(中央社)