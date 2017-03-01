奉獻東台灣近30年 顧美玲獲梅花卡
來自德國宣教士顧美玲，在花蓮畢士大教養院照顧身心障礙兒童長達近30年，移民署長何榮村今天頒發永久居留證（梅花卡）給顧美玲，感謝她對台灣無私付出的貢獻。
顧美玲（GOTTSCHILD MONIKA TRAUTE）目前擔任花蓮畢士大教養院董事長，民國77年來台，先在輔大學中文，一年半後，就到花蓮畢士大教養院服務至今。
說著一口流利國語的顧美玲，專長是特教與幼教，因緣際會被宣教士差會德國總會派到台灣，她說，知道自己將到台灣，開始在地圖中尋找位於亞洲卻只有一丁點大的地方；並且向上帝祈求「不會想家、學會中文、可以融入那塊陌生的土地與當地人合作並進入他們的心。」
「畢士大教養院已經是我的故鄉、我的家。」顧美玲說，29年來，不會特別想回去；能夠陪著孩子們長大，是一件很有意義的事情。雖然看來是幫助身障兒，給他們一個溫馨的家，其實自己也得到一個家；付出愛，也獲得滿滿的愛。
何榮村表示，顧美玲從德國到台灣來照顧台灣特教院生，把環境整理得非常乾淨，院生也學得一技之長，非常感謝她把青春歲月奉獻在此，因此以「外國人對我國有特殊貢獻」為事由，頒發永久居留證（梅花卡）。
何榮村說，全台已發出100張梅花卡，花蓮有3張，除顧美玲外，還有門諾醫院前院長薄柔纜、玉山神學院宣教師益茉莉。1060301
(中央社)
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