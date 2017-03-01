全球需從文化上 適應中國崛起
從英國脫歐到川普當選美國總統，全球似乎捲起一股「反全球化」的浪潮，與此同時，北京藉由亞投行和一帶一路等計劃來展現領導力。由於西方長期稱霸，未來國際社會勢必將適應中國崛起後的新環境。
據《環球網》報導，中國崛起後，東西方文化鴻溝可能因各種問題而被放大。鑒於中西方政治文化差異大，中國與西方不同的政治體制常使西方誤解，如中國的儒家倫理和共產主義制度，恐使西方民主政體短時間內難以適應。
自羅馬帝國統治時代以來，西方成為主導全球政治的霸主，幾乎所有的發展中國家都曾因西方殖民統治而留下影響，藉著使用歐洲語言進而散播了歐洲文化。由於中文如今仍非國際化交流的通用語言，也使外界難以理解中國文化。
此外，百年前起，葡萄牙、西班牙、荷蘭和英國等西方各國皆曾擔任世界霸主，如今則由美國擔任。因西方各國的社會文化和語言較為相似，使得全球權力移轉較為平穩。如今中國崛起後的全球影響力漸大，西方社會不得不經歷重大的文化適應。
(中時電子報)
文章來源：環球網
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