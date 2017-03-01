中石化舊台鹼台南安順廠戴奧辛整治進度 嚴重落後
中石化舊台鹼台南安順廠戴奧辛汙染整治工作擬定15年完成，但迄今7年僅完成1%，進度嚴重落後，台南市長賴清德今天在專案會議上重申此事，除要求趕上進度外，並對中石化未依整治計畫開罰處分，以及市府指定台鹼舊宿舍區為市定古蹟等案均提出行政救濟，要求中石化撤銷，並優先把安順廠汙染問題處理好，讓歷史古蹟與市民共享，造福當地居民。
台南市環保局表示，中石化安順廠戴奧辛汙染嚴重，根據整治計畫，中石化必須於民國113年完成整治，為期15年，但因去年底應完成82%的整治目標，實際上僅完成1%，進度嚴重落後。環保局已要求中石化提出整治時程變更計畫，中石化也同意近日內提送。至於當地居民提出的國賠訴訟，台南地方法院已於民國104年12月判處經濟部或中石化須賠償1億6817萬元，全案正上訴二審中。
賴清德最後再次感謝各界對中石化安順廠整治工作的關心，並呼籲中石化公司應善盡社會企業責任，正視積極整治作業，加速啟動汙染土減量實廠處理，儘早為地方去汙名化，撫平受害居民的傷痕，還給當地居民乾淨的家園。
(中時)
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