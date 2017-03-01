從負債翻身 中正大學校友林定樺捐一百萬助學

從修車黑手轉行直銷，到負債三百萬、失業，最後成為月收入百萬的保險經紀人公司執行處經理，中正大學校友林定樺憑著不服輸的個性、勤學不懈怠的態度，創造不凡人生。為了提供企業主更專業、嚴謹的風險規劃，只有高職學歷的他在6年前以專科同等學歷進入中正大學勞工所，林定樺日前也捐出一百萬元幫助中正大學弱勢生，鼓勵學弟妹勇敢逐夢。

在進入保險業前，林定樺曾是一家修車廠老闆。林定樺說，從小家境不好，只靠著父親微薄的薪水生活，小學五年級便開始打工貼補家用，直到父親無預警失業才讓他下決心創業。林定樺高職一畢業到修車廠當學徒，當別人下班玩樂時，他則是自修鑽研技術，24歲就擁有一間修車廠。只是24小時不分日夜的工作也賠上健康，林定樺不得不轉換跑道，踏入陌生的直銷業，扎下銷售業務的基礎，卻又因公司解體收場，更背了三百萬的債務。

從員工招募、請假、休假、企業管理跟企業財富的繼承、分配、股權等都涉及專業，是自學無法做到的，加上全台勞工系的大學很少，中正大學同時擁有勞工、法律科系。因此就算路途再遠，他還是平日5點下班從台中開車到嘉義上課，晚上11點回到家，用2年時間通勤取得勞工碩士學位，接著又考上中正法律所。

林定樺笑說，他只有高職學歷，但中正是第一個收留他的學校。感恩之餘，他除了和學弟妹分享人生故事，提供畢業出路的另類思考，也帶領四位中正學弟妹加入團隊一起打拚，日前更響應中正募款計畫，個人捐出一百萬元幫助弱勢生。此外，林定樺並以勞動法專業，出版勞資雙方常見職場爭議的書籍，且計畫把所有版稅回饋母校，希望拋磚引玉讓更多校友幫助中正大學持續成長。

(中時)