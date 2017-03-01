一片白皚皚 玉山霧淞美不勝收

玉山氣象站的觀測儀器，滿布霧淞。（玉山氣象站提供）

玉山北峰覆蓋霧淞，一片雪白景象。（玉山氣象站提供）

玉山沒有下雪，位於海拔3858公尺的玉山北峰，卻仍是一片白皚皚，猶如北國風景！玉山氣象站人員表示，那是濃霧在0℃以下時，形成的霧淞。

(中時)