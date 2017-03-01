新港洋桔梗獲好評 產量8成銷日

新港鄉農會所生產的洋桔梗都放在恆溫13杜Ｃ的冷藏室內預冷。(余信賢攝）

新港鄉農會包裝班正在處理洋桔梗，準備出貨。(余信賢攝）

新港鄉農會所生產的洋桔梗深受日本人喜愛。(余信賢攝）

新港鄉農會所生產的洋桔梗深受日本人喜愛，新港鄉農會總幹事陳永華帶領著包裝班合影。(余信賢攝）

洋桔梗原產地在美國南部至墨西哥之間的石灰岩地帶，現代的洋桔梗栽培是在日本興旺起來的，在21世紀60年代已開始作商業化的栽培。洋桔梗花色典雅明快，花形別緻可愛。新港鄉農會花卉產銷班生產的洋桔梗年產120萬朵，產量80％都銷往日本，為新港鄉注入大量外匯。

新港鄉農會與日本簽訂合作計畫，每年銷往日本的洋桔梗數量為每年的12月到隔年3月，4個月120萬支，雖然日本也有生產洋桔梗，但由於日本冬季溫度過低無法生產，因此日本在冬季所需要的洋桔梗花卉都向新港鄉農會採購。因與日本貿易商有簽訂每年採購數量，因此新港鄉農會在洋桔梗花會訂出計畫生產，就沒有生產過剩問題，所有花卉生產過程採用共選共計，全部的花卉在採收之後全部進入農會，在進行包裝。

目前是洋桔梗的盛產期，洋桔梗的種植都是採用溫室方式植栽，農會目前採每星期1、4、6包裝出貨，花農則需要在出貨前一天將花卉採收送入農會冷藏室內預冷，冷藏室內的溫度設在13度C，出貨前需再經過農會包裝班處理包裝，加以美觀，才能裝箱空運到日本。洋桔梗目前在日本的售價以一枝均價日幣200元約新台幣60元來計算，整季的洋桔梗產值約新台幣3600萬元左右。

新港鄉農會陳永華表示，日本向新港鄉採購洋桔梗，是因為新港鄉的洋桔梗品質高於其他東南亞國家，洋桔梗是一種需要極佳技術才能栽培成功的花卉，因而限制了栽培者進入的門檻，其產品價格也才能經常維持在高檔，每分地的種苗費用為新台幣9萬元，新港鄉農會也都會先提供種苗費給農民運用。目前以粉紅及白色為最大宗，花種分為大花與多瓣。

(中時)