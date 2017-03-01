最新無薪假統計 23個月來新低

勞動部今天公布最新無薪假人數，本期因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共計8家，實際實施人數215人，是23個月以來新低。

勞動部今天公布本期勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位共計8家，通報人數215人，實際實施人數215人。上期（106年2月15日）家數計10家，通報人數223人，實際實施人數223人。

上期事業單位中，目前已有3家停止實施「無薪休假」，另新增1家，累計減少2家，通報人數減少8人，實際實施人數減少8人。本期多數事業單位的實施人數在50人以下，以其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9至12日。

根據勞動部統計，本期無薪假人數創下104年3月底(192人)以來新低，家數也追平104年3月中8家的記錄。

勞動部表示，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金新台幣200億元，作為協助因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時的勞工充電學習，一旦掌握實施事業單位名單，即主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練的課程或該企業申請辦理的課程。1060301

(中央社)