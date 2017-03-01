總統府：同志誤解已澄清 此事到此為止
同志團體代表Huang Vincent今天在臉書對先前貼文引發紛擾，向總統蔡英文道歉；總統府發言人黃重諺今天說，現在既然誤解都已經獲得澄清，這件事應該就到此為止。
蔡總統日前接見婚姻平權正反方團體，盼促成雙方對話，但同志團體代表Huang Vincent事後在臉書上表示，蔡總統在會談時當面告訴他，「你這一生不一定等得到同志婚姻」。對此，總統府事後再三比對現場文字紀錄，並查對錄音，確認總統在當天並沒有這樣發言。
同志團體代表Huang Vincent今天在臉書對先前貼文引發紛擾，除向社群朋友表達抱歉外，並向蔡總統表達誠懇道歉；希望大家繼續堅持婚姻平權，不要因為他個人好惡放棄正確的價值與理念。
黃重諺說，現在既然誤解都已經獲得澄清，這件事應該就到此為止，大家回到自己的崗位上繼續努力，同時也呼籲大家不要再有對當事人的指責，更重要的是多關心、多了解，府方在推動相關對話的誠意不變，也會持續溝通。
另外，由於蔡總統先前請副總統幫忙組成對話機制，邀請對於婚姻平權議題立場不同的雙方代表溝通。對此，黃重諺說，副總統辦公室有在做相關的規劃安排。1060301
(中央社)
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