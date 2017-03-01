台虎系統異常 7航班平均誤1.5小時
台灣虎航今天凌晨進行新網址系統切換，疑似發生系統異常，導致清晨時櫃檯電腦無法作業，臨時改手劃位，共有7個航班受影響平均皆延誤約1.5小時。
台灣虎航說，搭上午6時首班班機旅客約清晨4時在桃園機場報到時，就發現系統有異常，公司臨時改為人工報到及劃位，上午7時15分系統才恢復正常，已請系統維護廠商進一步了解異常原因。
台灣虎航統計，上午6時至6時55分，共有7個航班受影響，平均每班延誤約1.5小時。
這7個受影響航班，分別從桃園機場飛日本函館、東京成田、名古屋、福岡、大阪、沖繩及澳門。1060301
(中央社)
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