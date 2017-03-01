川普首次國會演說 重點一次看懂

我要評比

美國總統川普今天首次向國會發表演說時，提議大刀闊斧地整頓美國移民系統，矢言向中產階級提供大幅度賦稅減免，試圖從就職總統後陷入混亂的局面中重振旗鼓。

以下是路透社與法新社整理的川普演說重點：

● 移民

川普承諾不久後將推出新措施，「阻擋可能傷害我們的移民入境」，表示他的政府一直在調整改進過的審核程序。他說，自2001年911事件以來，因犯恐怖主義相關罪行而遭定罪的囚犯，多數是來自美國以外地區，誓言不應讓美國「成為極端分子庇護地」。

他說，美國應把焦點從低技能移民轉移開來，改而採用績效制度，並表示只要是聚焦於改善就業與薪資，以及強化國家安全，共和黨與民主黨便可通力合作促成移民改革。

川普表示，沿著美國與墨西哥邊界築牆的行動將於不久後展開。在整個競選期間與就職總統頭幾週，川普表明將讓墨西哥支付築牆費用，但今天沒有提到這點。

● 健保改革

川普要求國會撤銷並更換歐巴馬健保。他說，改革後的健保應可降低健保成本，並保證投保前已出現健康問題狀態的保戶將可投保。

他提議向購買健保的民眾提供稅額抵減並擴大健保儲蓄帳戶。他說，合法的改革也應可讓患者與醫師免遭收取保費調漲衍生的不必要費用。

● 稅制

川普矢言推出「歷史性」改革，以調降企業稅，讓美國企業在全球更具競爭力，並承諾對中產階級提供「大幅度」賦稅減免。他沒有提及他盼望的稅制改革新細節，且沒有提到共和黨在眾議院力推的邊境調整稅。

● 基礎建設

川普表示，將要求國會批准法案，投資1兆美元發展基礎建設，透過公共與私募管道融資。他說，「買美國貨」與「雇美國人」將是指導原則。

● 國防經費與外交政策

川普承諾將向國會提交重建軍隊預算案，號稱這是史上增幅規模最大的國防經費預算案。他誓言將與美國盟國合作擊潰伊斯蘭國（Islamic State），包括穆斯林世界的盟國，稱這個極端好戰組織是「一群無法無天的野蠻人組成的網絡」。

他矢言支持北大西洋公約組織（NATO），但表示美國夥伴必須履行財務上的義務。他也再度確立與以色列「不可動搖的同盟關係」。

● 重振國威

川普稱他勝選是民粹主義者的「反抗」與「地震」，選民是在重振美國人的驕傲與尊嚴。

川普誓言重建軍隊、終結美國萎糜不振的氛圍、振興目無法紀的貧民區並讓「正在凋零的產業」起死回生。

● 處理偏執行徑

在經歷引發分裂的選戰後，美國社會氣氛緊張對立，川普遭批對民眾的偏執行徑反應過慢，他今天試圖回應這波罵聲，譴責針對猶太社區中心的一系列威脅與破壞公墓行動，以及一名印度移民疑因種族歧視遭謀殺的事件。

● 美股勁揚

川普誇耀，他承諾在總統任內採取的行動，讓美股市大漲，並讚揚凍結聯邦政府的人事雇用。

川普指出，他已將前任總統擋下的輸油管興建工程清除障礙，稱這是解除對製油業管制的第一項勝利。

● 暴力循環

川普敦促美國人支持警察與暴力犯罪受害者，他說這兩個族群在前幾任總統執政下遭到忽視。

他稱移民是暴力來源，介紹兩名夫婿遭非法移民謀殺的警察遺孀。（譯者：中央社張曉雯）1060301

(中央社)